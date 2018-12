Massimiliano Allegri ha concesso ai giocatori della Juventus un giorno di riposto dopo la splendida vittoria contro la Fiorentina

Ci sono anche momenti di pausa per la straordinaria Juventus che sta mietendo vittime in Italia e in Europa. Dopo la splendida vittoria al Franchi contro la Fiorentina, Allegri ha dato un giorno di riposo a tutti i giocatori, come premio per l’ottima prestazione. Ma dove hanno passato il loro tempo libero i giocatori? Gli inseparabili Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci hanno trascorso la pausa insieme a Federico Bernardeschi e Mattia Perin nelle Langhe, pranzando in un ristorante locale. Break amoroso invece per Blaise Matuidi, Paulo Dybala e Daniele Rugani. Il primo è partito per il Monte Bianco con la moglie Isabelle, mentre l’argentino e l’italiano si sono rilassati con le rispettive fidanzate, Oriana Sabatini e Micaela Persico.