Juventus, la chiave di Cherubini per sbloccare l’affare

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Juve, Cherubini in pressing sul PSG per il trasferimento di Icardi. Ecco la prossima possibile mossa

La Juventus segue sempre da vicino la pista che porta a Icardi. L’attaccante del PSG non è convinto di trasferirsi in prestito senza la possibilità di riscatto.

Vero è che a Parigi non sta giocando e ha perso la titolarità. Questa, secondo Tuttosport, potrebbe essere la chiave per provare a convincere l’argentino. Cherubini è al lavoro per un prestito con diritto di riscatto ma a determinate condizioni.

CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24