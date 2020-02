Juventus, il CdA approva i dati del primo semestre 2019/20

Sono usciti i primi dati relativi al bilancio della Juventus: il CdA bianconero ha approvato l’esercizio nel primo semestre 2019/20

La Juventus, sul suo sito ufficiale, ha pubblicato i dati relativi al primo semestre 2019/20. Come riportato dal club bianconero, il Consiglio d’Amministrazione ha approvato l’esercizio, nonostante si registri una perdita di 50,3 milioni di euro.

Si registra quindi una perdita, rispetto all’esercizio precedente di 7,5 milioni di euro: il motivo è subito spiegato. In questo lasso di tempo la Juventus ha disputato 2 gare in meno in casa rispetto al semestre analizzato nel 2018/19.