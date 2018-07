Juventus: Paratici incontra il Chelsea per discutere di Rugani e Higuain

Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, ha incontrato a Milano l’emissario del Chelsea per discutere delle cessioni di Higuain e Rugani.

La Juventus sta dominando la scena del calciomercato estivo con un mercato sfavillante. A numerosi acquisti, tra cui quello di Cristiano Ronaldo, si affiancano ovviamente anche varie cessioni su cui la società sta riflettendo. La partenza più rilevante può essere quella di Gonzalo Higuain sempre più vicino al Chelsea, ma il Pipita sembra non essere l’unico destinato ad approdare ai Blues. La società londinese, difatti, da settimane sta sondando il terreno per il difensore bianconero Daniele Rugani che ritroverebbe mister Sarri, tecnico che lo ha lanciato all’Empoli. La dirigenza bianconera chiede per il giovane difensore una cifra intorno ai 50 milioni, ma il club inglese vorrebbe offrirne circa dieci in meno per il cartellino e 4,5 a stagione al giocatore. Secondo le ultime indiscrezioni, oggi il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici avrebbe incontrato nuovamente a Milano l’intermediario incaricato dal Chelsea per le contrattazioni in Italia, Fali Ramadani. Le due società, dunque, sono a stretto contratto per cercare di chiudere il prima possibile le trattative aperte.