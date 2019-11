Juventus, primo cambio per mister Sarri che ha dovuto sostituire Bernardeschi colpito da un colpo al costato

Juventus e Atalanta sono in campo nell’anticipo della 13^ giornata del campionato di Serie A. Subito problemi per mister Sarri che alla mezz’ora ha dovuto sostituire Bernardeschi per infortunio.

Il giocatore ha infatti preso un brutto colpo al costato che gli ha praticamente tolto il fiato. Al suo posto Ramsey.