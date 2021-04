Juventus, infortunio per Chiesa contro l’Atalanta: le sue condizioni

Infortunio Chiesa, out in Atalanta Juve: le condizioni dell’esterno dopo il problema fisico accusato al Gewiss Stadium

Tegola per la Juve di Andrea Pirlo contro l’Atalanta. Al 58′ Federico Chiesa ha dovuto abbandonare il campo per infortunio. Al suo posto è subentrato Danilo.

Come riferito da Sky Sport, era da qualche minuto che Chiesa avvertiva un fastidio e si è fermato in tempo. Da valutare le sue condizioni nelle prossime ore in vista della partita col Parma.