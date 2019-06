Juventus, inizia la Copa America di Bentancur: il suo ruolo nell’Uruguay

L’Uruguay di Bentancur è pronto al debutto ufficiale in Copa America contro l’Ecuador: il ruolo del centrocampista nella formazione di Tabarez

Con la Copa America alle porte, sono diversi gli “italiani” che saranno impegnati con le rispettive nazionali: Lautaro Martinez con l’Argentina, Paquetà con il Brasile e, tra gli altri, anche il bianconero Bentancur con l’Uruguay.

In quest’ultima stagione, Il centrocampista classe 1997 di proprietà della Juventus ha collezionato ben 31 presenze, siglando anche 2 gol e 3 assist. Con l’Uruguay ha giocato la Coppa del Mondo in Russia ed ora è pronto al suo debutto assoluto in Copa America, lunedì 17 giugno contro l’Ecuador nella prima partita della fase a gironi. Nell’ultima amichevole contro il Panama (vinta per 3-0), Bentancur ha giocato da titolare, al fianco di Vecino, nel 4-4-1-1 disegnato da Tabarez.