Juventus Inter, Del Piero: «I nerazzurri vorranno togliersi un sassolino...»

Alessandro Del Piero ha parlato prima di Juventus-Inter

Alessandro Del Piero è intervenuto negli studi di Sky Sport per parlare della sfida tra Juventus e Inter. Ecco cosa ha detto.

PARTITA – «Una partita simbolica quella di oggi: è vero che l’Inter ha vinto lo Scudetto, ma per 9 anni la Juve ha fatto da padrona. La rivalità tra Juve e Inter va oltre a quello che c’è in palio, e questa sera c’è tanto in palio per la Juve, ma anche Conte perché vuole vincere per il record di vittorie. Oggi sarà fuoco e fiamme, per tutti gli anni in cui la Juve ha vinto gli interisti vogliono togliersi un sassolino dalla scarpa».