Juventus Inter, Marotta: «Qui da campioni d’Italia, che emozione!»

L’a.d. nerazzurro Giuseppe Marotta ha parlato prima di Juventus-Inter

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro la Juventus.

IL PASSATO – «Arriviamo da campioni d’Italia, una cosa che ci da grande soddisfazione. Vogliamo onorare l’impegno nel migliore dei modi. Il mio lavoro da manager è fatto da un inizio e una fine e sono orgoglioso di essere venuto in una società leggendaria. E’ iniziato un ciclo all’Inter e cerchiamo di onorarlo nel migliore dei modi»

GLI SCUDETTI – «Quando si vince c’è sempre emozione, quindi non c’è differenza tra Juve e Inter. Questo scudetto devo dire che è venuto in maniera insperata nelle tempistiche. Stiamo ancora godendo per questo traguardo».

CONTE – «Antonio è un vincente e l’ha dimostrato anche con l’Inter. Gli allenatori vincenti sono ambiziosi e giustamente vorrà migliorare il ciclo che lui stesso ha iniziato all’Inter. Vi posso dire che la prossima settimana Conte si incontrerà con Zhang e spero vivamente si potrà continuare insieme».