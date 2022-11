Le critiche, l’infortunio e i gol: Kean si è preso la Juventus

Moise Kean si è preso la Juventus e l’ha fatto con le parole migliori, quelle del campo. Lì non si sfugge, anzi si ha la chiara sensazione di quello che viene fatto

Tre gol nelle ultime due partite, quattro nelle ultime cinque e diversi decisivi per la vittoria. I tre punti con il Verona e ora con la Lazio tutti nel segno del classe 2000. Spesso troppo criticato sin dalla passata stagione. Un ragazzo che ha sempre dimostrato la sua forza sul campo, senza fare troppi giri di parole fuori dal campo. Un dribbling alle critiche e un calcio agli infortuni, la doppietta di Kean parte da qui. Appena ha avuto un po’ di continuità ha dimostrato il suo valore e la direzione è quella giusta. Al fianco di una punta e non da esterno rende al meglio e Allegri continuerà a lavorare sotto questo aspetto per rientrare dopo la sosta e avere ulteriori armi a propria disposizione.