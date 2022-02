Juventus, Kean via? Il PSG torna alla carica per l’attaccante

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Kean potrebbe lasciare la Juventus a fine stagione. Il PSG sarebbe pronto a riportarlo a Parigi

Resta in bilico il futuro di Moise Kean. L’attaccante bianconero, che non è riuscito in questi primi mesi dal suo ritorno a Torino ad imporsi come la società si aspettava, potrebbe ora lasciare nuovamente in Italia.

Allegri, dal canto suo, non sarebbe soddisfatto del rendimento di Moise e potrebbe presto avallare una sua cessione in estate. Come riportato da Tuttosport, il PSG sarebbe la principale candidata: i parigini potrebbero presto fare un’offerta concreta alla Juventus.

