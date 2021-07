Juventus Locatelli, può slittare l’incontro col Sassuolo: le ultime

Calciomercato Juventus: potrebbe slittare l’incontro di questa settimana tra i bianconeri e il Sassuolo per parlare di Locatelli

Manuel Locatelli è l’obiettivo numero uno per il centrocampo della Juventus: l’ex Milan è la priorità per Allegri e lo stesso classe ’98 avrebbe dato il suo assenso al trasferimento in bianconero.

Come riporta Tuttosport, l’incontro previsto per questa settimana tra Cherubini e Carnevali potrebbe slittare. Il motivo? Molto semplice, la finale di Euro 2020. Tutto rimandato alla prossima settimana probabilmente, con Locatelli lasciato tranquillo per il sogno azzurro.