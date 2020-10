Juventus, Longo (vice-allenatore Dinamo): «Ai bianconeri toglierei Kulusevski»

Diego Longo ha parlato della partita di questa sera tra la Juventus e la Dinamo Kiev

Diego Longo, vice-allenatore italiano della Dinamo Kiev, in una intervista a Tuttosport ha parlato della partita di Champions League di questa sera contro la Juventus.

«Abbiamo analizzato la partita assieme a Lucescu e sappiamo bene che a Kiev non troveremo una Juventus come quella di Crotone. Tutti hanno dei punti deboli, anche la Juve: proveremo a sfruttarli sapendo perfettamente che sarà dura perché Pirlo ha tantissima qualità. Detto questo, non firmerei per un pareggio, mai. Non affrontare CR7 è un peccato perché, seppur sia l’avversario peggiore, non capita tutti i giorni di confrontarti con il migliore. Sarebbe stato bello per i nostri talenti. Piuttosto, se dovessi togliere qualcuno ai bianconeri, punterei su Bonucci o Kulusevski, che in bianconero alla potenza sta aggiungendo una grande consapevolezza».