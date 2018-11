L’ex attaccante del Manchester United, Solskjaer, in un’intervista ha parlato di Ronaldo e delle sue vecchia sfide con i bianconeri

«Dopo averlo visto giocare la prima volta dissi a Ferguson di acquistarlo subito», questo il ricordo di Solskjaer, ex attaccante del Manchester United, su Cristiano Ronaldo e sul giorno in cui lo ha affrontato in amichevole contro lo Sporting Lisbona. Il norvegese, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha poi proseguito: «Non ho mai giocato con uno tanto grande, all’inizio era timido perché nono conosceva la lingua, ma poi si è preso lo United. Prima e dopo l’allenamento lo trovavi sempre in palestra: è stato l’unico a cui Ferguson ha concesso di non fare la fase difensiva, né Beckham né Giggs o Cantona era mai stato detto».

Solskjaer, adesso allenatore del Molde, si poi concentrato sulla sfida con la Juve, parlando degli incontri da lui disputati: «Ho segnato a molte squadre, ma mai alla ai bianconeri! Per anni era “la partita” in Europa: Ferguson trattava quella squadra con un rispetto incredibile. C’erano campioni unici: Giggs contro Del Piero, Beckham contro Zidane. A casa ho molte maglie dei bianconeri, tra cui Conte, Torricelli e Montero, da cui ho preso molti calci. Sono state notti incredibili».