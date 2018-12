Juventus, multa di 10 mila euro ad Allegri per le dichiarazioni post Atalanta 

L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri è stato multato per 10 mila euro a causa delle accese dichiarazioni post Atalanta

Tra le decisioni del giudice sportivo, oltre alle due giornate a Krunic, Insigne e Koulibaly, spunta anche quella riguardante l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Il mister bianconero è infatti stato multato per 10.000 per le sue dichiarazioni nel post gara della sfida contro l’Atalanta. Per essere più precisi, nel comunicato del giudice sportivo viene detto che Allegri è stato multato «per aver al termine della gara negli spogliatoi espresso valutazioni insinuanti nei confronti dei collaboratori della Procura federale».