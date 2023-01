Napoli Juve: Di Maria titolare, Chiesa no

La Juventus venerdì contro il Napoli si giocherà parte della stagione, Allegri e i dubbi su Di Maria e Chiesa

In Juventus-Udinese Di Maria è partito dall’inizio e Chiesa è entrato nella ripresa. L’argentino ha creato occasioni nel primo tempo (non molte, ma le uniche sono arrivate dal suo mancino). L’italiano ha regalato verve subentrando nel secondo tempo e ha fornito l’assist vincente per Danilo. La Gazzetta dello Sport riflette sul loro utilizzo al Maradona, propendendo per la conferma di quanto visto sabato:

«Di Maria potrebbe partire titolare, in coppia con uno tra Moise Kean o l’ex Napoli Arkadiusz Milik. Mentre Chiesa potrebbe spaccare la partita nella ripresa con i suoi strappi, magari partendo largo nel 3-5-1-1 come nelle ultime due uscite. Tutto (o quasi) dipenderà dalla condizione dei diretti interessati (Di Maria, contro i friulani, è uscito per crampi dopo 4′ di convivenza con Chiesa) e dal tipo di partita che immaginerà Allegri».