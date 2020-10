Juventus-Napoli, rimandata la decisione del Giudice Sportivo, il motivo

Il Giudice Sportivo non si esprimerà oggi su Juventus-Napoli, due elementi rimandando la decisione: ecco la situazione.

Non dovrebbe arrivare oggi la decisione del Giudice Sportivo in merito a Juventus-Napoli.

Il Napoli rischia una sconfitta a tavolino per 3-0 per non essersi presentato in campo ma due elementi faranno ritardare il comunicato, come conferma Gazzetta dello Sport.

Il primo è il prericorso che ha già presentato il Napoli attraverso una memoria difensiva.

Il secondo è l’indagine aperta dalla Procura della FIGC per stabilire se il Napoli ha violato il protocollo sanitario dopo la notizia della positività di Piotr Zielinski.