Juventus-Napoli si può giocare a marzo: il possibile scenario

La gara tra Juventus e Napoli dello scorso 4 ottobre potrebbe essere recuperata a marzo, ma solamente in un caso. Le ultime

La Juve prosegue il suo percorso in campionato e attende ancora di poter disputare il recupero contro il Napoli. Il match si potrebbe recuperare il 17 marzo, ma solamente in un caso.

Come analizza Tuttosport, qualora il Napoli uscisse dall’Europa League (deve rimontare il 2 a 0 dell’andata contro il Granada) non disputerebbe gli ottavi in programma proprio il 17 marzo. In tale caso in quella settimana il club azzurro sarebbe libero.