Juventus, Nedved: «Allo Stadium viviamo l’orgoglioso di rappresentare questo club»

Pavel Nedved è stato ospite al Salone del Libro di Torino in occasione della presentazione del libro di Tuttosport “La casa della Juve” (tutto dedicato all’Allianz Stadium), scritto dal giornalista Guido Vaciago.

STADIUM – «Lo Stadium è casa, come da titolo del libro. E’ orgoglio di società e tifosi, di tutti. Per noi dirigenti e lo staff significa grandissimo orgoglio. Supportiamo questa società per mantenere uno status di eccellenza nel calcio. Viviamo sulla nostra pelle, quando siamo allo Stadium, l’orgoglio di rappresentarla. Questa appartenenza è forte e importante anche per i giocatori che possono offrire qualcosa di speciale in cambio della passione dei tifosi».

SENSO DI RESPONSABILITA’ – «Sì, ma i giocatori devono esserlo comunque. Devono rappresentare la maglia che indossano. Ma questo deve essere l’obiettivo di tutti coloro che vestono la Juve».

STADIO DI PROPRIETA’ – «In Italia ci sono due attori: l’amministrazione e gli investitori. Servono pazienza e tanti milioni, può andare in contrasto con gli obiettivi sportivi. Ma se vogliamo offrire un prodotto importante bisogna cominciare da lì. La sensibilità in questo senso sta maturando».

