Moise Kean è il primo calciatore tra i top campionati in Europa per media realizzativa in funzione dei tiri tentati: l’attaccante della Juventus segna un gol quasi ogni due

Moise Kean non si ferma più e, con il gol rifilato ieri al Milan che è valso la vittoria alla Juventus e la quasi matematica conquista dello Scudetto, balza anche in vetta ad un’altra classifica. L’attaccante bianconero, che vanta già una media reti per minuti giocati davvero eccezionale, è infatti il primo calciatore in Europa, tenendo conto dei cinque top campionati (Bundesliga, Premier League, Ligue 1, Liga e appunto Serie A), per percentuale realizzativa: il 42%. Il giovane vercellese di origini ivoriane segna cioè in pratica un gol quasi ogni due tiri in porta tentati.

Alle sue spalle, nella speciale classifica, c’è l’attaccante francese dell’Angers (in prestito dal Caen) Enzo Crivelli, con il 40% di media realizzativa, seguito quindi da Edinson Cavani, che con il Paris Saint-Germain segna più di un gol ogni tre tiri in porta (37%). Tra i primi dieci della graduatoria anche il compianto attaccante del Nantes Emiliano Sala, scomparso a gennaio in un indicente aereo, che fino a dicembre poteva vantare una media reti altissima in funzione dei tiri effettuati (33%), mentre l’altro “italiano” in classifica è l’attaccante ivoriano del Parma Gervinho (30%).