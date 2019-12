Il direttore sportivo della Juventus Paratici ha parlato a margine del Gran Galà del Calcio 2019 – VIDEO

Fabio Paratici era presente alla cerimonia del Gran Galà del Calcio 2019, evento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori per premiare i migliori atleti e uomini dello sport della passata stagione.

«Secondo posto? Non siamo preoccupati», ha detto il direttore sportivo della Juventus in relazione al sorpasso in classifica dell’Inter.