Juventus, parla il padre di Gatti: «Siamo ancora increduli, è successo all’improvviso»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il padre di Gatti ha parlato dell’acquisto del difensore da parte della Juventus

Ai microfoni di Tuttosport, Ludovico Gatti, papà di Federico, ha così parlato del passaggio del figlio alla Juve.

JUVE – «Nei mesi scorsi sapevamo che la Juve fosse interessata a mio figlio, poi c’è stato il sorpasso del Toro. Sembrava tutto fatto, Juric aveva già chiamato Federico per spiegargli che progetto avesse in mente per lui. Non sappiamo cosa sia successo: è piombata all’improvviso la Juve, il giorno dopo era al J Medical per le visite e poi ha firmato il contratto. Siamo ancora sballottati: abbiamo vissuto emozioni inimmaginabili fino a pochi anni fa. Una tv voleva fare un servizio a casa nostra, ma abbiamo preferito rifiutare: non vogliamo il centro dell’attenzione».

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24