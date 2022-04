Juventus, piace Bellanova: ipotesi scambio con il Cagliari

Calciomercato Juventus: i bianconeri seguono attentamente Bellanova e pensano a uno scambio con il Cagliari

La Juve non smette di monitorare da vicino le prestazioni di Raoul Bellanova, esterno in forza al Cagliari ritenuto il possibile erede di Cuadrado.

Il giocatore verrà sicuramente riscattato dai rossoblù in estate, prima di una possibile cessione. Per convincere i sardi ad abbassare le pretese, Cherubini starebbe pensando di inserire il cartellino di Radu Dragusin, attualmente in prestito alla Salernitana. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

