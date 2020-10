Momento difficile per Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. Il tecnico bianconero ha ricevuto il Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia

Inizio di stagione tutto in salita per Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. Il tecnico bianconero è stato intercettato da Striscia la Notizia, dal quale ha ricevuto il Tapiro d’Oro.

«Siamo in rodaggio. Non ho paura di non mangiare il panettone. Sono fiducioso», ha dichiarato Pirlo all’inviato della trasmissione Valerio Staffelli.