Juventus, Pirlo: «Vinto il primo round. Ronaldo? Ecco cosa gli ho detto»

Pirlo a Rai Sport: le dichiarazioni dopo Inter-Juventus di Coppa Italia. Così il tecnico bianconero dopo il match di San Siro

Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo Inter-Juventus di Coppa Italia.

RIVINCITA SULL’INTER – «Abbiamo fatto un passo a vuoto, non eravamo noi. Ci siamo ricompattati lavorando sugli errori. Questa sera era il primo round, aspettiamo il ritorno».

CAMBIO RONALDO – «Normale che quando esci in una partita così vuoi giocare per dare un aiuto alla squadra. Pensiamo al campionato, sabato sfida importante e preservarlo era utile».

RONALDO – «Non c’è nessun contratto che dica che non possa uscire. Lui sa bene di essere fondamentale, ma può anche rifiatare perché deve essere sempre al top. Lo ha dimostrato oggi con prestazione e gol dopo qualche critica. Cosa gli ho detto? Che doveva rifiatare perché abbiamo una partita importante sabato. Ogni tanto un po’ di riposo fa bene anche a lui».

TURNOVER – «In base agli avversari e a come abbiamo recuperato. Ho mandato in campo i migliori in questo momento. Abbiamo una rosa ampia e non ho problemi a far giocare l’uno o l’altro. Oggi hanno dimostrato tutti di essere all’altezza».