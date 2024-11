Juventus, quattro nomi per sostituire Vlahovic con il Milan

La Juventus si appresta a sfidare il Milan nella storica cornice di San Siro. Queste le possibili scelte in attacco

Tanta attesa per Milan Juventus con i bianconeri che dovranno capire cosa fare per sostituire Dusan Vlahovic, uscito malconcio dalla sosta per Nazionali nonostante gli esiti abbiano escluso lesioni.

Questo però non basterà per recuperarlo in vista dei rossoneri e dunque Thiago Motta dovrà inventarsi qualcosa per quanto riguarda l’attaccante centrale che partirà titolare in quel di Milano.

Potrebbe arrivare la chance per Yildiz da falso nove, così come Weah e Mbangula come punta centrale. Infine non è da escludere l’ex attaccante Koopmeiners, come riporta La Gazzetta dello Sport.