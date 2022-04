Juventus, rinnovo Perin: accordo a un passo. Cifre e dettagli

La Juventus e Perin sarebbero vicinissimi a trovare l’accordo per il rinnovo di contratto. Ecco le cifre e i dettagli dell’affare

È praticamente tutto fatto per il rinnovo del contratto di Mattia Perin con la Juventus. Il portiere, in scadenza il prossimo 30 giugno, ha deciso di continuare la sua avventura in bianconero.

Perin firmerà a breve un nuovo accordo di durata biennale o triennale (con possibile opzione) a una cifra inferiore ai 2 milioni di euro abbondanti dell’accordo attuale. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

