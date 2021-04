Juventus, riscatto Morata: 12 partite per convincere Pirlo

In casa Juventus è ancora in ballo il riscatto di Alvaro Morata. Il futuro dello spagnolo è ancora tutto da decidere

12 gare per convincere Pirlo e decidere il suo futuro. Dopo un ottimo inizio, Alvaro Morata sta vivendo un periodo di stallo. La decisione della Juventus dipenderà da cosa farà in questo finale di stagione: ai bianconeri servono i suoi gol e a lui serve segnare per sperare di rimanere. Lo spagnolo ha le idee chiare: vuole restare a Torino, ma tutto dipende dalla decisione della società.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24

Come rivela Tuttosport, la Juventus non vuole riscattare l’attaccante: troppi i 45 milioni che dovrebbe versare all’Atletico. L’idea sarebbe quella di rinnovare il prestito per un’altra stagione a 10 milioni e riscattarlo eventualmente nel 2022 per 35. Le altre idee per l’attacco sono Kean e Aguero.