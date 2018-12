Juventus, passi in avanti per il rinnovo di Rugani: 3 milioni fino al 2022?

Il difensore della Juventus Daniele Rugani continua a non trovare spazio nello scacchiere di Allegri. Ma il rinnovo potrebbe arrivare a breve

Daniele Rugani continua ad avere un grosso punto interrogativo sul suo futuro. Il centrale della Juventus viene raramente impiegato da Massimiliano Allegri. Proprio quando sembrava esser arrivato il suo turno in estate, il ritorno di Bonucci ha cancellato ogni possibilità di essere titolare. Eppure, le parole del suo agente hanno tutt’altro che bocciato un eventuale rinnovo. Che secondo RaiSport potrebbe arrivare a breve. La proposta è di 3 milioni di euro a stagione fino al 2022, in modo da allontanare tutte le pretendenti, dalla Roma fino al Chelsea, che in estate gli aveva addirittura offerto 5 milioni. Starà a Rugani decidere del proprio futuro, soprattutto in vista di una carriera che stenta a decollare.