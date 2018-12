Juventus-Sampdoria highlights e gol: le azioni salienti del match – VIDEO

Juventus-Sampdoria highlights e gol: le azioni salienti del lunch match della 19ª giornata della Serie A 2018/2019

La Juventus torna in campo dopo il passo falso contro l’Atalanta in trasferta per l’ultima giornata d’andata della Serie A. I bianconeri, reduci dal pareggio a Bergamo, sfidano la Sampdoria per chiudere in bellezza il 2018 e provare ad allungare sul Napoli ora a meno 9 in classifica. La Sampdoria arriva all’Allianz Stadium dopo 6 risultati utili consecutivi (4 vittorie e 2 pareggi) che le hanno permesso di piazzarsi attualmente al quinto posto in classifica.

Il lunch match della 19ª giornata sarà diretto dall’arbitro Paolo Valeri di Roma 2, coadiuvato dagli assistenti di linea Valeriani e Vivenzi. Il quarto ufficiale è Marinelli di Tivoli, mentre gli addetti al VAR sono Maresca e Del Giovane. Ecco gli highlights di Juventus-Sampdoria: