Juventus-Sampdoria streaming e probabili formazioni: dove vederla

Juventus-Sampdoria streaming e probabili formazioni: dove vedere il match valido per la 19ª giornata della Serie A 2018/2019

All’Allianz Stadium di Torino, per il 19° turno della Serie A 2018/2019, va in scena Juventus-Sampdoria. I bianconeri, reduci dal pareggio di Bergamo, sono primi in classifica con 50 punti e l’unica squadra ancora imbattuta del campionato; Sampdoria quinta (29) e anch’essa proveniente da un periodo positivo con 3 vittorie di fila e 6 turni utili consecutivi. Nell’anticipo valido per l’ultima giornata d’andata del campionato, squadre in campo sabato 29 dicembre alle ore 12,30: la Juve di Allegri va a caccia della vittoria per rafforzare il già stabile primato; Samp di Giampaolo in cerca di punti per affermarsi in zona europea.

Juventus-Sampdoria sarà trasmessa in diretta tv esclusiva sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box) e – anche in pay per view – su Sky Sport al canale 251. La gara sarà disponibile in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile direttamente tramite l'app Sky Go e – per chi ha sottoscritto l'abbonamento – su NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Sarà inoltre possibile seguire la partita in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e in diretta testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita.

Juventus-Sampdoria

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: sabato 29 dicembre 2018

Fischio d’inizio: ore 12,30

Dove vederla in streaming: Sky Sport Serie A – Sky Go – NOW TV

Stadio: Allianz Stadium (Torino)

Arbitro: Paolo Valeri (sez. Roma 2)

Juventus-Sampdoria, probabili formazioni

JUVENTUS – Allegri, senza lo squalificato Bentancur, recupera Bernardeschi ma non può ancora contare sui lungodegenti Cuadrado, Barzagli e Cancelo. Verso il 4-3-3 con la conferma di Szczesny in porta, De Sciglio, Bonucci e Alex Sandro in linea di difesa, dove Chiellini potrebbe riposare con Rugani a completare il reparto. A centrocampo si scaldano Pjanic, Matuidi (favorito su Khedira) e Can; in avanti, Dybala è favorito dal 1′ su Douglas Costa per far reparto con gli inamovibili Ronaldo e Mandzukic.

SAMPDORIA – Giampaolo non può contare sugli infortunati Bereszynski, Barreto e Regini e sullo squalificato Andersen. Diversi i dubbi di formazione per l’allenatore blucerchiato: in difesa, è ballottaggio tra Tonelli e Ferrari, mentre a centrocampo Ekdal è favorito su Vieira. Sulla trequarti, Ramirez (favorito) si gioca una maglia con Saponara, in attacco Caprari dovrebbe scalzare Defrel. Così, Samp probabilmente in campo con Audero in porta, Sala, Tonelli, Colley e Murru in linea di difesa; a centrocampo si scaldano Praet, Ekdal e Linetty. In avanti, Ramirez è pronto a supportare la coppoa d’attacco Caprari-Quagliarella.

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala; Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

PROBABILE FORMAZIONE SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Tonelli, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Caprari, Quagliarella.

