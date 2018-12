Juventus, lo scherzetto di Cristiano Ronaldo a Moise Kean – VIDEO

Durante Fiorentina-Juventus, Ronaldo si è reso protagonista di un siparietto con Moise Kean, che il classe 2000 ha poi ripreso sui social

Non solo gol e super prestazioni per Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il portoghese sta conquistando i tifosi con le sue prestazioni e i compagni con la sua attitudine al lavoro. Ma c’è anche un altro CR7, quello fuori dal campo che ride e scherza con tutti. L’attaccante bianconero è stato infatti protagonista di un divertente siparietto con Moise Kean durante Fiorentina-Juventus. Ronaldo, uscito dopo il rigore segnato a metà secondo tempo, ha lucidato le scarpette del classe 2000 prima del suo ingresso sul terreno di gioco. Un gesto che lo stesso Kean ha ripreso in una sua story di Instagram, con la scritta: «Cosa stai facendo con le mie scarpe?».