Juventus, Sissoko risponde a Marchisio: «Ora ci sono campioni»

Mohamed Sissoko ha commentato il momento della Juventus partendo dalle dichiarazioni di Marchisio

Intervistato in esclusiva da juventusnews24, Mohamed Sissoko ha fatto il punto sulla situazione alla Juventus e parlato delle recenti dichiarazioni di Marchisio.

LE PAROLE – «Dico solamente che, secondo me, la Juve di oggi è una squadra che ha tanti campioni sui quali poter contare. Nelle loro carriere hanno vinto tanto, sanno come si fa a ripetersi. Allegri ha a disposizione una squadra competititva, che sa di potersi giocare fino a fine anno qualcosa di importante».

CENTROCAMPO – «McKennie è un giocatore che mi piace molto. Dopo la cessione di Matuidi lo scorso anno hanno preso lui, che mi sembra un profilo simile. Rabiot invece è un grande talento, alla Juve ha già fatto vedere in diverse occasioni il proprio talento. E’ vero che in questo momento non è al massimo della condizione, ma sono convinto che uno come lui possa dare molto di più, possa fare la differenza in campo»