Lo Juventus Stadium si è rivelato negli anni un vero e proprio fortino. Roma, Milan e Fiorentina non fanno un punto da 7 anni e mezzo

Lo Juventus Stadium è stato la vera arma in più del club bianconero negli ultimi anni. Una frase detta e ridetta, ma che andando a guardare le statistiche, risulta molto veritiera. Un dato scioccante può rappresentare bene il dominio della Juventus nel proprio impianto quando gioca in casa. Ben 8 squadre del nostro campionato (quasi la metà) non hanno mai conquistato un solo punto nella Torino juventina da quando c’è il nuovo stadio. E tra questi club non ci sono solo “piccole” come Spal, Parma, Empoli e Sassuolo, ma anche big come Atalanta, Roma, Milan e Fiorentina. Incredibile se si pensa che i giallorossi hanno giocato otto volte allo Stadium e rossoneri e viola ben 7.

Chi è allora la squadra che ha fatto meglio in terra juventina? Proprio l’Inter, che con una vittoria e due pareggi ha totalizzato 5 punti, con Lazio e Sampdoria ferme a 4. Segue il Napoli a 3 grazie alla vittoria targata Koulibaly lo scorso anno e il Chievo a 2, con tutte le altre ferme ad un solo misero punto. Prendendo il dato generale, la situazione è veramente strabiliante: in sette anni e mezzo dall’inaugurazione dell’impianto, la Juventus ha concesso 0,25 punti a partita. Praticamente un punto ogni 4 gare, che si traduce nella miseria di 30 punti in 117 gare disputate in casa. Una statistica veramente incredibile, che certifica il predominio bianconero nella propria tana.