Juventus Suarez, l’uruguagio si avvicina: a breve l’esame d’italiano. Ormai la rottura con Ronald Koeman è definitiva

La Juventus spinge per Luis Suarez. L’edizione in edicola oggi de La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio all’operazione di mercato che porterebbe l’attaccante uruguagio in bianconero.

ESAME IN VISTA – Suarez – si legge sulla rosea – rompe definitivamente con Koeman. A breve ci sarà il test d’italiano per ottenere il passaporto: l’uruguagio si avvicina ai bianconeri, le prossime settimane saranno decisive per poter sbloccare la situazione.