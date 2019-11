Juventus, Szczesny: «Ronaldo? Farà la differenza nella fase decisiva»

Juventus, Szczesny ha commentato la questione Ronaldo dopo la sostituzione con il Milan: ecco le parole del portiere polacco

La vittoria contro il Milan è alle spalle, e forse anche la questione relativa al cambio di Ronaldo. Szczesny, intervistato da Tuttosport, ha commentato il momento della Juve.

SZCZESNY – «Credo sia normale che un campione, quando esce dal campo, si arrabbi un po’. Tornerà in condizioni fisiche migliori e, come ha sempre fatto, farà la differenza nella fase decisiva della stagione. Nelle ultime settimane non si è allenato al 100%, dopo la sosta starà meglio».