Juventus, tensione in spogliatoio: la ricostruzione

Lite spogliatoio Juventus: tensione tra Allegri e altri due giocatori! La ricostruzione di quanto accaduto prima della Salernitana

La Gazzetta dello Sport torna a parlare della lite nello spogliatoio in casa Juventus. La Rosea scrive la ricostruzione dei fatti che hanno visto protagonisti in primis Allegri con Dybala e Cuadrado. I due avrebbero chiesto al tecnico di mantenere il solito programma, richiesta non accolta dall’allenatore.

Ne è nata una discussione alla quale si sarebbero aggiunti anche Danilo e Rabiot, ma Allegri si è mostrato irremovibile sulla sua decisione.