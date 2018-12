Juventus-Torino Primavera, le formazioni ufficiali

A Vinovo è tempo di derby: Juventus-Torino Primavera si annuncia un vero e proprio big match. Nonostante l’età, le qualità in campo non mancano

Tempo di derby nel campionato Primavera: questa mattina a Vinovo si gioca Juventus-Torino. La partita, oltre che molto sentita da tifosi e addetti ai lavori, è di quelle di livello, data la qualità in campo degli interpreti. Tra i 22 titolari da segnalare la “retrocessione” di Aramu nelle fila granata, non convocato per il match dei grandi contro la Lazio. Tra i bianconeri ancora spazio per Mattiello, alle prese sempre alla ricerca di una totale idoneità fisica. Ecco le formazioni:

JUVENTUS: Del Favero, Mattiello, Oliveira Da Silva, Muratore, Anderson, Caligara, Macek, Kastanos, Zeqiri, Mosti, Leris. A disp. Marricchi, Coccolo, Toure, Semprini, Vogliacco, Tamba M’Pinda, Bove, Morselli, Clemenza, Ndiaye, Beruatto, Loria. All. Grosso.

TORINO: Coppola, Luise, Giraudo, Auriletto, Osei, Rivoira, Berardi, D’Alena, De Luca, Aramu, Oukhadda. A disp. Savatovic, Valerio, Buongiorno, Bortoletti, Ferrau, Rossetti, Kouakou, Gashi, Dammacco, Gjuci, Braidich, Tobaldo. All.Coppitelli.