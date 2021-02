Juventus, Trezeguet: «Vincere a San Siro per dimostrare una cosa»

David Trezeguet, ex bomber della Juve, parla in vista della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. Le parole del franco-argentino

Intervenuto sul canale Twitch della Juve, l’ex attaccante David Trezeguet ha parlato del match di Coppa Italia contro l’Inter.

«Sarà una partita molto particolare, con il pensiero di dover giocare andata e ritorno. La Juve cercherà di fare un gol in trasferta a San Siro, che potrebbe essere importante in vista della gara di ritorno a Torino. La Juve vuole vincere sul campo dell’Inter per dare una dimostrazione a tutti dopo la brutta sconfitta in campionato. Vincere a Milano sarebbe importante per dimostrare che la Juve ha ancora la stessa voglia di vincere di sempre».

CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24