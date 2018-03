Juventus-Udinese 0-0: risultato e cronaca in diretta live

Juventus-Udinese, 28ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

La Juve è a -1 dal Napoli e sogna il sorpasso già durante la 28ª giornata (gli azzurri saranno di scena in serata a San Siro, contro l’Inter). Massimiliano Allegri dovrà fare a meno degli squalificati Alex Sandro e Lichtsteiner, e degli infortunati Bernardeschi e Cuadrado. Tre gli assenti invece tra le fila dei friulani, guidati da Massimo Oddo: out per infortunio Lasagna e Danilo, per squalifica Stryger Larsen. Restate collegati: presto tutti gli aggiornamenti live sulla sfida dell’Allianz Stadium tra Juve e Udinese.

Juventus-Udinese 0-0: tabellino

MARCATORI:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Asamoah; Khedira, Marchisio, Sturaro; D. Costa, Higuain, Dybala. In panchina: Buffon, Pinsoglio, Del Favero, Barzagli, Howedes, Benatia, Pjanic, Bentancur, Matuidi, Mandzukic. Allenatore: Massimiliano Allegri

UDINESE (3-5-2): Bizzarri; Nuytinck, Angella, Samir; Widmer, Barak, Behrami, Fofana, Adnan; Jankto, Maxi Lopez. In panchina: Scuffet Borsellini, Zampano, Pezzella, Hallfredsson, Pontisso, Balic, Ingelsson, De Paul, Perica. Allenatore: Massimo Oddo

ARBITRO: Piero Giacomelli della sezione di Trieste

NOTE: AMMONITI: Chiellini (J)

Juventus-Udinese: diretta live e sintesi

Juventus-Udinese: formazioni ufficiali

Juventus-Udinese: probabili formazioni e pre-partita

Allegri potrebbe rispolverare il 4-2-3-1 lasciando in panchina Pjanic e Matuidi e lanciando i 4 attaccanti a disposizione dal 1′ minuto. Massimo Oddo potrebbe presentarsi a Torino con un 3-5-2 atipico con Jankto e De Paul di punta.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Asamoah; Khedira, Bentancur, Douglas Costa, Dybala, Mandzukic; Higuain. In panchina: Buffon, Pinsoglio, Del Favero, Barzagli, Howedes, Benatia, Pjanic, Marchisio, Matuidi, Sturaro. Allenatore: Massimiliano Allegri

UDINESE (3-5-2): Bizzarri; Nuytinck, Angella, Samir; Widmer, Fofana, Behrami, Barak, Ali Adnan; De Paul, Jankto. In panchina: Scuffet Borsellini, Zampano, Pezzella, Hallfredsson, Pontisso, Balic, Ingelsson, Perica, Maxi Lopez. Allenatore: Massimo Oddo

ARBITRO: Piero Giacomelli della sezione di Trieste

Juventus-Udinese: i precedenti del match

Dopo 87 partite finora disputate nella Serie A girone unico, si registrano 58 vittorie Juventus, 17 pareggi, 12 vittorie Udinese. Il bilancio delle reti conferma il vantaggio dei bianconeri piemontesi nello scontro diretto: 180-71. Passando ai soli confronti disputati in casa della formazione juventina, al momento 43, il bilancio dice: 32 vittorie Juventus, 4 pareggi, 7 vittorie Udinese con lo score delle reti che spiega il netto strapotere dei padroni di casa, 95-39. L’ultimo pareggio risale addirittura alla stagione 1989/90, quando il 18 marzo 1990, le due formazioni chiusero sul punteggio di 1-1, vantaggio ospite con Bruniera, pari siglato da Zavarov. L’ultima vittoria dell’Udinese risale al torneo 2015/16, 23 agosto 2015, per 1-0, rete del francese Thereau.

Juventus-Udinese: l’arbitro del match

Sarà Piero Giacomelli della sezione di Trieste a dirigere la sfida tra Juventus e Udinese in programma quest’oggi all’Allianz Stadium. Il fischietto triestino sarà coadiuvato da Paganessi e Valeriani. Il quarto uomo sarà Giua mentre gli addetti al Var saranno Tagliavento e Tonolini. Giacomelli ha diretto i friulani due volte in campionato: 0-0 con il Bologna, sconfitta per 2-0 con l’Atalanta. Sono 7 invece i precedenti dell’arbitro triestino con la Juve: in tutte e 7 le occasioni sono arrivate delle vittorie per la Vecchia Signora. L’ultima nel 7-0 conquistato contro il Sassuolo.

Juventus-Udinese Streaming: dove vederla in tv

Juventus-Udinese sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta sulle frequenze satellitari di Sky Sport (canale Sky Calcio 1, anche in HD) e su quelle in digitale terrestre di Mediaset Premium Sport 2 (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go e Premium Play. Sarà possibile vedere la gara su mobile anche tramite piattaforma Serie A TIM TV (in televisione tramite decoder TIMvision) o acquistarla direttamente sul sito Sportube.