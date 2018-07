La Juventus ha messo a segno un importante colpo in prospettiva: dal Barcellona arriva il baby bomber Pablo Moreno

Colpo molto importante in prospettiva per la Juventus. Il club bianconero si è infatti assicurato Pablo Moreno, uno dei migliori talenti espressi negli ultimi tempi dalla ricchissima ‘cantera’ del Barcellona. Quella che ha portato Pablo Moreno a vestire la maglia bianconera è stata un’operazione iniziata già alcuni mesi fa. Già a maggio infatti, si era parlato del possibile colpo della Juventus che ha battuto la concorrenza di squadre come Barcellona e Manchester United. Ad ufficializzare il buon esito della trattativa, è stata la stessa Juventus attraverso un comunicato apparso sul proprio sito:

«Il settore giovanile bianconero si rinforza con un altro acquisto di grande talento e prospettiva. Alla corte di mister Francesco Baldini arriva infatti Pablo Moreno.Attaccante spagnolo classe 2002 e elemento stabile dell’Under 16 delle furie rosse, Moreno arriva dalla cantera del Barcellona, club che lo aveva prelevato dal Granada all’età di dieci anni.In maglia blaugrana, la punta ha impressionato tutti per il suo mix di tecnica e forza fisica e per il suo fiuto del gol (ne ha segnati oltre 200 in sei anni), attirandosi le attenzioni di numerosi big club europei. Da oggi Pablo Moreno è un giocatore bianconero ed è pronto a segnarne tanti altri con la maglia della Juventus».