Presentata ufficialmente la nuova maglia della Juventus per la stagione 2019-2020. Confermate tutte le anticipazioni degli ultimi mesi: niente più strisce e inserto rosa al centro

La notizia annunciata ormai già da diversi mesi, è adesso ufficiale: la Juventus la prossima stagione non indosserà più una maglia a strisce. Poco fa il club bianconero ha annunciato la nuova divisa Adidas per il 2019/2020: esattamente come dalle anticipazioni circolate già sul finire dell’anno scorso, spariscono le consuete (e storiche) righe verticali bianche e nere a favore di una semplice divisione della maglia in due parti, una bianca e l’altra nera, intervallate da una striscia rosa al centro a rimembrare le origini della squadra (che nei suoi primi anni di storia vestiva appunto di quel colore).

Nel video di presentazione della maglia, con protagonisti Paulo Dybala, Miralem Pjanic, Federico Bernardeschi, Rodrigo Bentancur, Giorgio Chiellini e Moise Kean, appare anche la scritta-motto della nuova campagna Adidas “Be the stripes”, ovvero “Essere a strisce”, chiaro riferimento sottile alla novità di questa stagione.