Nicolò Fagioli, rifinitore di talento della Juventus Under 23, nel mirino di quattro club di Serie A: il club bianconero fa muro

Talento della Juventus Under 23, Nicolò Fagioli è uno degli elementi di spicco della squadra che sta affrontando il campionato di Serie C. Classe 2001, nato a Piacenza, il giovane bianconero – ben stimato anche da Massimiliano Allegri – vanta già due apparizioni nell’Italia Under 19; le sue prestazioni non sono poi certo passate inosservate ai club: su di lui c’è l’interesse di quattro club di Serie A, ma la Juve, che lo ritiene un patrimonio del club, fa muro e punta a tenersi stretto il suo giovane talento.

