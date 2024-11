Juventus Women, eliminazione in Champions contro l'Arsenal

La squadra bianconera è stata estromessa dalla massima competizione europea nel match di Londra

Termina qui l’avventura della Juventus Women di Max Canzi in Champions League. Decisiva con due turni d’anticipo la sconfitta nella fase a gironi contro l’Arsenal all’Emirates Stadium: gol vittoria ad un minuto dal novantesimo di Lina Hurtig, ex di serata. Ecco le parole del tecnico della bianconere.

JUVE – «Sono felice della prestazione delle ragazze, che in campo hanno fatto quello che avevamo preparato nei giorni scorsi e sono orgoglioso di loro: forse con un po’ di fortuna saremmo riusciti a ottenere un risultato diverso, ma abbiamo giocato una buona gara. È frustrante concedere un gol così, all’ultimo minuto, perché l’Arsenal aveva avuto delle occasioni, proprio come noi, ma speravamo di poter tornare a casa almeno con un punto che ci avrebbe permesso di lasciare aperto il discorso qualificazione. Sono rammaricato perché non abbiamo conquistato il passaggio ai quarti di finale, pensiamo che avremmo potuto fare di più, ma ora non ci resta che concentrarci sulle due gare che restano per cercare di dare il meglio»