Juventus, zero scuse e tutti presenti con il Monza

La Juventus questa sera si recherà a Monza per rincorrere le prime posizione della classifica

È tempo di Serie A per la Juventus che prima di Natale affronta il Monza. La trasferta dell’U-Power Stadium è infatti la penultima gara del 2024 per i bianconeri che chiuderanno l’anno contro la Fiorentina in casa.

Come evidenzia Tuttosport, per la prima volta Thiago Motta potrà contare su Conceiçao, Koopmeienrs, VIahovic, Yildiz e Nico Gonzalez, quest’ultimo recuperato da poco e già in gol in Coppa Italia.

JUVENTUS – «Mai Thiago aveva potuto contare sui 5 big insieme. Dieci punti persi contro le squadre di bassa classifica: c’è l’obbligo di ritrovare la vittoria anche in campionato. Si rivede Cambiaso, dubbio Danilo»