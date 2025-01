Kalulu: «Ero felice per il gol, ma anche oggi il risultato ci fa male; oggi abbiamo dimostrato che il livello è quello giusto, ma ci sono cose che dobbiamo risolvere»

Le dichiarazioni nel post partita del match per il recupero della 19ª giornata di Serie A, di Pierre Kalulu, difensore della Juv

Nell’immediato post partita del match valido per il recupero della 19ª giornata del campionato di Serie A 2024/25, ha parlato il giocatore della Juventus Pierre Kalulu. Di seguito le sue parole a Sky Sport.

PAROLE – «Ero orgoglioso per il gol ma il risultato finale negli ultimi minuti fa un po’ male. Avevamo sofferto ma avevamo anche avuto occasioni di fare bene oggi, abbiamo dimostrato di essere al livello ma ci sono queste piccole cose che devono tornare nel nostro senso. Non è andata come volevamo oggi».

SUGLI ERRORI – «Tutti gli errori sono evitabili. Ci sono questi momenti dove dobbiamo avere le spalle grandi, prendere tutto ed essere sicuro che faremo meglio il nostro lavoro. Se fosse finita 1-0 sarebbe stata una serata perfetta, il calcio è difficile ma è il nostro lavoro».