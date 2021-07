Kane: «Non ho ancora parlato con Paratici. Dopo l'Europeo...»

Harry Kane ha parlato TalkSport del suo futuro e dell’arrivo di Espirito Santo sulla panchina del Tottenham

«Ogni volta che arriva un nuovo tecnico c’è grande eccitazione attorno al club. Io non ho ancora avuto contatti con lui ovviamente essendo in ritiro con l’Inghilterra e dedicandomi sono alla Nazionale. Spero che ancora per una settimana possa essere così. Espirito Santo è comunque un ottimo allenatore, ha fatto bene ai Wolves e li ha fatti giocare bene. Quando finirà l’Europeo penso che parleremo. – continua Kane – Paratici? Non ho avuto ancora modo di parlare con lui, sono sicuro che dopo l’Europeo ci conosceremo e parleremo al telefono visto che avrò un paio di settimane di vacanza. Ricevere elogi da grandi personalità del calcio è fantastico, dà fiducia e motivazione. Quindi mi hanno fatto piacere le sue parole».