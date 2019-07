Karamoh Parma, l’agente Damiani conferma la chiusura dell’operazione

L’agente Oscar Damiani ha confermato che Yann Karamoh dell’Inter sarà un nuovo giocatore del Parma

Intercettato ai microfoni di Radio Sportiva, l’agente Oscar Damiani, ha commentato l’operazione che porterà il calciatore dell’Inter, Yann Karamoh al Parma. Ecco le sue parole: «Ancora non è ufficiale, ma dovrebbe andare in porto. È una grande possibilità per avere spazio e giocare, i ducali e Roberto D’Aversa hanno dimostrato di avere fiducia in lui. Dovrà mettere in mostra le sue qualità».

«Antonio Conte è il vero acquisto. Beppe Marotta e Piero Ausilio si stanno muovendo bene, finora sono arrivati due giovani italiani interessanti come Stefano Sensi e Nicolò Barella. Romelu Lukaku ed Edin Dzeko sarebbero grandi colpi, poi vedremo come e se giocheranno insieme. Mauro Icardi? Forse né lui né chi lo gestisce sanno dove giocherà».