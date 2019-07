Kean, pressing dell’Everton: la situazione dell’attaccante della Juve

Moise Kean continua ad interessare all’Everton, che ora avrebbe aumentato il pressing. La situazione dell’attaccante della Juve

Non è più così certo il futuro di Moise Kean. Il giovane attaccante, che fino a poche settimane fa sembrava vicinissimo al rinnovo con la Juve, potrebbe adesso andar via. Sul centravanti c’è forte l’interesse di vari club, tra cui l’Everton.

Come spiega Gianluca Di Marzio, il club inglese sarebbe in pole position per il bianconero. La società di Premier avrebbe infatti sfruttato la presenza di Paratici in Inghilterra per avviare una trattativa.