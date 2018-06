L’attaccante nigeriano nato nella capitale Lagos, è una delle nuove stelle nascenti del calcio africano. Kelechi Iheanacho ha una media gol impressionante e al mondiale in Russia potrebbe trovare la sua consacrazione definitiva

Conosciamo meglio Kelachi Ineanacho, giovane attccante di nazionalità nigeriana che sta disputando ottime stagioni in Premier League, prima con il Manchester City ed ora con il Leicester. Con la Nigeria ha già fatto vedere cose egregie, con giocate e gol importanti, che all’epoca dell’under 17 gli sono valsi il pallone d’oro di categoria. Nella nazionale maggiore si sta confermando ad altissimi livelli, ed il mondiale russo potrebbe essere il palcoscenico della sua definitiva esplosione.

ANAGRAFICA

Nome e Cognome: Kelechi Iheanacho

Data di nascita: 03.10.1996

Nazionalità: nigeriana

Altezza e peso: 185 cm, 77 Kg

RUOLO

Attaccante, preferibilmente seconda punta o attaccante esterno con piede mancino.

CARATTERISTICHE

Kelechi Iheanacho è un attaccante nigeriano, seconda punta ed esterno nel modulo 4-3-3 dotato di tecnica sopraffina, può fungere anche da prima punta di movimento in grado di favorire gli inserimenti dei suoi compagni. Rapido, veloce ed in grado di mettere in campo grandi progressioni devastanti. Marcarlo diventa davvero difficoltoso visto che le sue movenze sono simili a quella di una pantera.

CARRIERA

Iheanacho nel 2015 sbarca in Premier League e più precisamente a Manchester tra le fila del City. Qui disputa due stagioni importanti giocando sia in campionato che in Champions. In questi due anni in totale colleziona 64 presenze mettendo a segno 21 reti. Numeri davvero importanti che lo fanno inevitabilmente salire alla ribalta del calcio mondiale. Il Leicester dopo le due stagioni disputate nella citta’ dei fratelli Gallagher, lo acquista per la cifra di 25 milioni di euro e, nella stagione appena trascorsa mette insieme 20 presenze e 6 reti. In nazionale inizia nel 2013 l’avventura con l’Under 17 con la quale poi vince i mondiali di categoria. In quella edizione segna 6 gol in 7 partite e viene eletto miglior giocatore del torneo. Dopo aver fatto un brevissimo passaggio nell’under 20, viene convocato nella nazionale maggiore dal CT Sunday Oliseh vecchia conoscenza del nostro calcio. Con la nazionale maggiore fin ora ha collezionato 17 presenze e ben 8 reti. Il mondiale russo potrebbe essere la sua grande occasione, quella che potrebbe consacralo come uno dei migliori interpreti del ruolo.

A CHI SOMIGLIA

Kelechi Iheanacho è una punta rapida e con un piede mancino davvero molto interessante. Grande tecnica di base e classe cristallina ha una media gol impressionante, 1 gol ogni novanta minuti. Numeri che lo hanno fatto conoscere nel calcio che conta. Rimanendo nella sua terra natia, Iheanacho potrebbe ricordare Oba Oba Martins per la velocità, mentre in maniera più globale l’attaccante nigeriano ricorda nelle movenze il colombiano Faustino Asprilla.

FUTURO

Iheanacho vista la giovanissima età, le grandissime qualità, in parte anche già messe in evidenza, possiede un potenziale inespresso che potrebbe far esplodere nel mondiale russo. La sua nazionale dovrà provare a metterlo nelle migliori condizioni per poterlo fare, in maniera tale da potersi anche avvantaggiare delle sue caratteristiche. Attualmente il giovane attaccante nigeriano è uno dei migliori contropiedisti del panorama calcistico internazionale, tecnica e fiuto del gol sono altri suoi grandi capisaldi, da migliorare e far diventare grandissime realtà.